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Следователи продолжают проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже
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8 Января 2018 17:03

Следователи продолжают проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже

Там же работает специальная комиссия Минздрава, ситуацию взял на контроль глава ведомства Валерий Малашко. Инцидент произошел 5 января: у мальчика, семья которого проживает в агрогородке Снов, поднялась температура. Скорая забрала малыша в больницу, но спасти его не удалось.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медпомощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси: "Причина смерти ребенка неизвестна. Было патологоанатомическое вскрытие, результаты через определенное время будут представлены комиссией Министерства здравоохранения, которая работает с сегодняшнего дня в Несвижской центральной больнице".

Специальная комиссия рассмотрит все этапы наблюдения за беременной женщиной и родившимся ребенком, а также то, как была оказана медицинская помощь младенцу.

  

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