СК возбудил уголовное дело в отношении директора и совладельца известной сети рыбных магазинов

1 Февраля 2018 12:22

Бизнесменов подозревают в уклонении от уплаты налогов. Оперативная разработка финансовой милиции закончилась задержанием. Скрывать настоящие объемы выручки коммерсантам удавалось, так как часть продукции они продавали без учета и за наличные деньги. Как правило, клиентами были рыбные рестораны.

Валерий Щербун, замначальника УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Минской области и г. Минску: "Часть выручки, полученной от реализации продукции, приходовалась через кассу розничной точки. Остальные деньги "использовались для выплаты зарплаты работникам „в конвертах“, на оплату услуг перевозчиков, а также для личного обогащения руководителей коммерческой организации". Тем самым руководство коммерческой организации скрывало фактический объем получаемой выручки, занижая при этом налогооблагаемую базу и тем самым уклоняясь от уплаты налогов".

Установлено более 60-ти субъектов хозяйствования, которые закупали рыбную продукцию по серой схеме. Всего, по оценкам следствия, за два с половиной года подозреваемые не уплатили налогов на сумму более 245-ти тысяч рублей.