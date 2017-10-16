СК возбудил уголовное дело по факту отравления сотрудниц рыбоперерабатывающего завода в Борисове

16 Октября 2017 17:09

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пяти сотрудниц рыбоперерабатывающего завода в Борисове. Предварительно установлено, что они выпили ядовитую жидкость для мытья посуды, перепутав ее со спиртным. Состояние 3 отравившихся остается тяжелым. Ближайший месяц они проведут в Минской больнице скорой помощи.