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СК возбудил уголовное дело по факту отравления сотрудниц рыбоперерабатывающего завода в Борисове
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16 Октября 2017 17:09

СК возбудил уголовное дело по факту отравления сотрудниц рыбоперерабатывающего завода в Борисове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пяти сотрудниц рыбоперерабатывающего завода в Борисове. Предварительно установлено, что они выпили ядовитую жидкость для мытья посуды, перепутав ее со спиртным. Состояние 3 отравившихся остается тяжелым. Ближайший месяц они проведут в Минской больнице скорой помощи.

  

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