СК продолжает расследование дела о гибели в Печах рядового Александра Коржича

17 Октября 2017 19:12

Стало известно о задержании двух офицеров. В числе подозреваемых уже 7 младших командиров и старшина роты. Все они под стражей, им будет предъявлено обвинение. По данным Следственного комитета, установлены факты бездействия сотрудников войсковой части.

Командир роты и его заместитель достоверно знали про неуставные отношения между прапорщиком и рядовым Александром Коржичем. Но умышленно бездействовали для создания видимости благополучия в подразделении перед вышестоящим командованием. Эксперты продолжают изучать все обстоятельства гибели рядового Александра Коржича.