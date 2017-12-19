19 Декабря 2017 15:21

Начнем наш выпуск с дорожно-транспортных происшествий. Сразу три легковушки и грузовик столкнулись на трассе Минск - Нарочь. В итоге погиб 19-летний пассажир одного из легковых авто. Водители двух машин получили травмы - их доставили в больницу. А водители третьей легковушки и грузовика не пострадали. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

Выясняются подробности еще одного ДТП. Житель Молодечно без права управления автомобилем двигался на закруглении дороги, неправильно выбрал скорость и столкнулся с опорой линии электропередачи. К сожалению, не обошлось без жертв - на месте погибла пассажирка авто. Водителя доставили в реанимацию молодечненской больницы, но и его жизнь спасти не удалось.

Ситуацию на дорогах осложняет погода. Синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Такие условия погоды значительно снижают видимость на дорогах. Из-за гололедицы сотрудники ГАИ советуют выбирать соответствующую дорожным условиям скорость, а также выдерживать дистанцию.