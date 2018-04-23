Почти 80 возгораний! Сильный ветер стал причиной пожаров

23 Апреля 2018 15:20

Сильный ветер в выходные стал причиной возникновения массовых пожаров в Минской области. Более шестидесяти случаев спасатели зарегистрировали на частных усадебных участках. Чаще всего на помощь сотрудники МЧС выезжали в Березинский и Борисовский районы. Не обошлось без пожаров и в лесах. Наиболее крупные возгорания зафиксированы в Солигорском и Стародорожском районах. На территории последнего на тридцати гектарах леса спасатели вынуждены были задействовать авиацию.