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Почти 80 возгораний! Сильный ветер стал причиной пожаров
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23 Апреля 2018 15:20

Почти 80 возгораний! Сильный ветер стал причиной пожаров

Сильный ветер в выходные стал причиной возникновения массовых пожаров в Минской области. Более шестидесяти случаев спасатели зарегистрировали на частных усадебных участках. Чаще всего на помощь сотрудники МЧС выезжали в Березинский и Борисовский районы. Не обошлось без пожаров и в лесах. Наиболее крупные возгорания зафиксированы в Солигорском и Стародорожском районах. На территории последнего на тридцати гектарах леса спасатели вынуждены были задействовать авиацию.

  

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