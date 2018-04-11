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Шестеро белорусов пострадали в ДТП в Псковской области
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11 Апреля 2018 12:00

Шестеро белорусов пострадали в ДТП в Псковской области

Авария произошла рано утром на трассе Санкт-Петербург - Невель. Столкнулись трактор и микроавтобус. Водитель трактора при развороте не убедился в безопасности маневра, из-за чего и произошла трагедия. В микроавтобусе находились девять граждан Беларуси. Четверо госпитализированы в Псковскую областную больницу, еще двум оказали помощь на месте. Посольство Беларуси в России держит ситуацию на контроле.

  

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