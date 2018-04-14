Сезонной причиной пожара становятся и возгорания сухой растительности

14 Апреля 2018 15:25

Только в Минской области за прошедшие сутки произошло более полусотни таких случаев! Обошлось без жертв. Однако сотрудники МЧС постоянно мониторят ситуацию и напоминают хозяевам подворий, к чему может привести сжигание мусора вблизи жилых построек. Тех, кто намеренно поджигает сухую растительность, ждут серьезные штрафы.

Сотрудники МЧС напоминают: прежде, чем оставить костер, необходимо убедиться в безопасности и невозможности возгорания.