Серьезная авария на Железнодорожной улице в Минске. Ищут очевидцев

26 Января 2018 12:14

Рано утром водитель "жигулей" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другую легковую машину. От сильнейшего удара пострадал 25-летний шофер ВАЗа. Его госпитализировали. Следователи ищут очевидцев аварии.

Если у вас есть информацию по сегодняшнему ДТП на Железнодорожной улице в Минске, позвоните по номерам (017) 389 54 06, (033) 333 67 19 или (017) 389 55 55.