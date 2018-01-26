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Серьезная авария на Железнодорожной улице в Минске. Ищут очевидцев
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26 Января 2018 12:14

Серьезная авария на Железнодорожной улице в Минске. Ищут очевидцев

Рано утром водитель "жигулей" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другую легковую машину. От сильнейшего удара пострадал 25-летний шофер ВАЗа. Его госпитализировали. Следователи ищут очевидцев аварии. 

Если у вас есть информацию по сегодняшнему ДТП на Железнодорожной улице в Минске, позвоните по номерам (017) 389 54 06, (033) 333 67 19 или (017) 389 55 55.

  

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