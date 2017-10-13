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Сегодня в Минске вынесут приговор по делу бывшего топ-менеджера Беларусбанка
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13 Октября 2017 07:10

Сегодня в Минске вынесут приговор по делу бывшего топ-менеджера Беларусбанка

Прокурор запросил для исполнительного директора Анатолия Боговика 8 лет лишения свободы. Он обвиняется в получении взяток и превышении служебных полномочий. Боговик как руководитель расчетного центра и председатель конкурсной комиссии по закупке принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора процессингового центра Геннадия Зубарева более 90 000 долларов за содействие в победе в конкурсе на закупку банкоматов для банка. Зубарев проходит по делу в качестве свидетеля. В отношении его также возбуждено уголовное дело.

  

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