Сегодня утром водитель микроавтобуса устроил ДТП на выезде из Минска

1 Февраля 2018 15:17

Автомобилист двигался по трассе М 4 в направлении поселка Привольный и столкнулся с легковым авто, которое ехало перед ним. В результате аварии пострадали два пассажира "фольксвагена". Одного из них пришлось деблокировать спасателям. Пострадавшие доставлены в Минскую областную больницу.