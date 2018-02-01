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Сегодня утром водитель микроавтобуса устроил ДТП на выезде из Минска
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1 Февраля 2018 15:17

Сегодня утром водитель микроавтобуса устроил ДТП на выезде из Минска

Автомобилист двигался по трассе М 4 в направлении поселка Привольный и столкнулся с легковым авто, которое ехало перед ним. В результате аварии пострадали два пассажира "фольксвагена". Одного из них пришлось деблокировать спасателям. Пострадавшие доставлены в Минскую областную больницу.

  

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