Сегодня суд Центрального района вынесет приговор водителю, сбившему людей возле ТЦ "Замок"

5 Апреля 2018 07:12

Гособвинение запросило для подсудимого 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Потерпевшие заявили иск о возмещении морального вреда к владельцу. В качестве гражданского ответчика привлечен сын подсудимого, который работает индивидуальным предпринимателем. Обвиняемый ранее не судим.

Напомним, ЧП произошло в Минске в декабре на проспекте Победителей. В группу людей, которые шли по переходу на зеленый свет, врезался грузовик. Погибла 11-летняя девочка, пострадали ее бабушка, брат и двое прохожих.