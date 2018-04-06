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Сегодня суд Центрального района вынесет приговор водителю, сбившему людей возле ТЦ "Замок"
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5 Апреля 2018 07:12

Сегодня суд Центрального района вынесет приговор водителю, сбившему людей возле ТЦ "Замок"

Гособвинение запросило для подсудимого 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Потерпевшие заявили иск о возмещении морального вреда к владельцу. В качестве гражданского ответчика привлечен сын подсудимого, который работает индивидуальным предпринимателем. Обвиняемый ранее не судим.

Напомним, ЧП произошло в Минске в декабре на проспекте Победителей. В группу людей, которые шли по переходу на зеленый свет, врезался грузовик. Погибла 11-летняя девочка, пострадали ее бабушка, брат и двое прохожих.

  

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