Сегодня суд Брестского района поставил точку в громком деле убийства таксиста

4 Января 2018 15:10

Сегодня суд Брестского района поставил точку в громком деле убийства 35-летнего таксиста. На скамье подсудимых трое фигурантов.

Один из них житель Брестского района, двое неработающих из Лиды. В апреле 2017 года они с особой жестокостью убили человека, угнали автомобиль. Пострадавшему было нанесено 57 телесных повреждений. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые сожгли опознавательные знаки такси, паспорт и водительское удостоверение погибшего. Суд признал всех троих виновными в убийстве, разбое и хищении личных вещей.

Елена Лещенко, начальник отдела прокуратуры Брестской области: "При назначении меры наказания каждому учитывалась степень участия, роль каждого в совершении преступления. При этом один из обвиняемых, которому назначено 25 лет лишения свободы, наибольший срок, является организатором и инициатором этого преступления. Суд при назначении меры наказания учитывал то, что двое из них ранее к уголовной ответственности не привлекались".

Сергей Бердачук, брат погибшего: "Я не согласен с приговором. Он мягкий. Они очень жестоко поступили с моим братом".

Нина Бердачук, мама погибшего: "Если бы неожиданно могли убить, в порыве драки, это была б другая ситуация. Это была б одна история. А здесь издевались жестоко".

Подсудимые получили сроки от 23 до 25 лет усиленного режима с конфискацией. Родные погибшего таксиста с приговором не согласны. Они требовали исключительную меру наказания. Приговор может быть обжалован.