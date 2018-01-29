ЧП
30 Января 2018 12:11
Сегодня ночью семья из трех человек погибла на пожаре в Лидском районе
Пламя вспыхнуло в двухэтажном доме в деревне Песковцы, в подъезде тлел диван. Его потушили жильцы и позвонили на горячую линию 101. Дверь в ближайшую квартиру была открыта, но войти соседи не смогли из-за плотного задымления. Спасатели нашли без сознания трех человек - супружескую пару и их 30-летнего сына. Спасти пострадавших не удалось. Предварительная причина -неосторожность при курении.
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