Сегодня начнется уголовный процесс по наркосиндикату "Пиренейский излом"

Уголовный процесс по наркосиндикату "Пиренейский излом" начнется сегодня в суде Гродненского района. На скамье подсудимых - двое белорусов. Они обвиняются в создании преступной организации и наркоторговле. Напомним, о задержании в Мостовском районе 40 килограммов гашиша стало известно в июне прошлого года. А уже в мае этого наши спецслужбы рассказывали, что это была лишь часть большой спецоперации под названием "Пиренейский излом". Тогда стали известны подробности по выявлению и ликвидации крупного наркоканала и международной преступной организации, которую назвали главным антинаркотическим расследованием десятилетия в Европе.

Во время спецоперации были задержаны около 20-ти человек в нескольких европейских странах. Общий вес конфискованных наркотиков - более 800 килограммов. Закупался гашиш в Марокко и по морю переправлялся в Испанию. Там товар разделяли на более мелкие партии, паковали в тайники машин. После чего наркотики попадали в Россию, а затем в Беларусь.