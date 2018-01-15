С первыми морозами появились и первые жертвы тонкого льда

15 Января 2018 15:26

С наступлением минусовой температуры кристаллическое покрытие быстро образовывается на водоемах, но не успевает стать прочным. Однако это не останавливает любителей зимней ловли рыбы. В Смолевичском районе два рыбака провалились под лед, одного из них, к сожалению, спасти не успели. Надежда Сербиненко встретилась со спасателями и узнала, как можно избежать несчастного случая и не оказаться под водой.

Инцидент случился в первый морозный день. Ночью Петровичское водохранилище замерзло, но лед оказался недостаточно прочным. В итоге в ледяном плену оказались два рыбака.

Спасатели начинают проводить учения и отрабатывать свои действия до автоматизма, как только появляется первый лед. Сегодня сценарий учений такой. Рыбак один отправился к центру водохранилища. И попал в полынью. Спасатели должны прийти на помощь максимально быстро и вытащить человека на берег.

Если промедлить, обморожения не избежать. От холодового шока пострадавший также может упасть в обморок. Подо льдом жизнь даже физически сильного человека на волоске от смерти. Поэтому главное предостережение от профессиональных спасателей - не выходить на лед, когда только еле подморозило, обходить участки, где ледяной покров имеет темный цвет. Спасатели еще раз призывают граждан не выходить на тонкий лед и не ставить под угрозу собственную жизнь. В особенности внимательными надо быть взрослым - они должны предупредить своих детей об опасности игр на замерзших водоемах.