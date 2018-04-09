ЧП
9 Апреля 2018 13:02
С Кипра экстрадирована белоруска, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации
Стало известно об экстрадиции из Кипра гражданки нашей страны. Она завербовала 19 белорусок для сексуальной эксплуатации. По данным МВД, девушек приглашали танцевать в ночных клубах Кипра и Швейцарии. Кастинг, как правило, проходили безработные и малообеспеченные. Только при заключении трудового контракта они узнавали истинные требования работодателя - оказание интимных услуг клиентам клубов.
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