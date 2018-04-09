С Кипра экстрадирована белоруска, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации

9 Апреля 2018 13:02

Стало известно об экстрадиции из Кипра гражданки нашей страны. Она завербовала 19 белорусок для сексуальной эксплуатации. По данным МВД, девушек приглашали танцевать в ночных клубах Кипра и Швейцарии. Кастинг, как правило, проходили безработные и малообеспеченные. Только при заключении трудового контракта они узнавали истинные требования работодателя - оказание интимных услуг клиентам клубов.