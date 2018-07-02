С 3 июля авиакомпания Bravo Airways обещает возобновить полеты в штатном режиме из Киева

С 3 июля авиакомпания Bravo Airways , из-за которой в аэропортах Киева задержались тысячи туристов, обещает возобновить полеты в штатном режиме. Накануне в МИД Беларуси предупредили о трудностях с вылетом наших туристов из столицы Украины. У туристов на руках оказались билеты авиакомпаний Bravo Airways и Anda Air. Эти перевозчики выполняют чартерные рейсы в Испанию и Польшу, Тунис и Египет, а также в Турцию, Грузию и Албанию. Bravo Airways возложила вину за сложившуюся ситуацию на украинского туроператора "Оазис". По их словам, компания не рассчиталась с перевозчиком за полеты: долг достиг миллиона долларов. Проблемы с вылетами туристов начались 29 июня: пассажиры не могут улететь на отдых из-за отмены или из-за задержек рейсов. Среди пострадавших есть и белорусы. В проблему уже вмешались украинские власти. Прокомментировать ситуацию мы попросили директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма нашей страны.