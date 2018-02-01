2 Февраля 2018 13:01

Тревожная новость пришла только что из Смоленской области. Здесь разбился рейсовый автобус Минск-Москва с белорусскими номерами. По встречной в машину врезался грузовик "пежо". Автобус съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, 7 человек пострадали, 2 госпитализированы. Остальные пассажиры отправлены на амбулаторное лечение.