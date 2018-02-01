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Разбился рейсовый автобус Минск - Москва с белорусскими номерами
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2 Февраля 2018 13:01

Разбился рейсовый автобус Минск - Москва с белорусскими номерами

Тревожная новость пришла только что из Смоленской области. Здесь разбился рейсовый автобус Минск-Москва с белорусскими номерами. По встречной в машину врезался грузовик "пежо". Автобус съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, 7 человек пострадали, 2 госпитализированы. Остальные пассажиры отправлены на амбулаторное лечение.

  

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