Раскрыт крупный канал поставки мака и соломки в Беларусь

В Следственном комитете озвучили и детали расследования уголовного дела о незаконной транспортировке и сбыте наркотиков в нашей стране. Милиция и следствие заявляют, что перекрыт крупный канал поставки дурманов в Беларусь из Украины, который действовал с марта 2015 года по сентябрь 2017-го. Участники преступной организации обеспечивали трансфер и продажу мака и маковой соломки. В состав наркогруппы входили порядка 30 человек. Причем у каждого была своя задача. Упаковки со смесью мака и соломы везли в страну, товар доставляли на склад, а далее расфасовывали на более мелкие партии и продавали.

Виталий Федорец, начальник отдела 5-го управления по г. Минску ГУБОПиК МВД Беларуси:

"На этапе проверки первоначальной информации был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, который показал, что существует четкая преступная структура, в которую входит множество организованных групп, которые осуществляли фактически поставку на территорию Беларуси наркотических средств в больших объемах".

Игорь Прохоренков, следователь по особо важным делам главного управления Следственного комитета Беларуси:

"Преступная организация входила в состав более масштабной преступной организации, которая курировалась одним человеком. И в нее, помимо этой преступной организации, занимавшейся сбытом наркотических средств, входила организованная группа под руководством жителя Бреста, который организовал доставку на территорию Беларуси больших партий маковой соломы".

Во время задержания было изъято порядка 14 тонн смеси мака и маковой соломы. По данным МВД и Следственного комитета, в состав этого микса входило не менее 15 килограммов наркотического средства. Это подтвердила и экспертиза. 31 участник преступной группы находится под стражей. Всем фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, а именно - "Создание преступной организации (либо участие в ней)", "Незаконный оборот наркотиков", а также "Незаконное перемещение через границу".