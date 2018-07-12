Пытался перейти проезжую часть и попал под колеса

Сегодня утром в столице под колеса авто попал мужчина. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Водитель "опеля" не заметил пешехода. Пострадавший госпитализирован с переломами.

Еще одна авария, но с участием байкера. В центре Минска столкнулись мотоцикл и "рено". В момент аварии женщина - водитель легковушки совершала разворот, мотоциклист же двигался прямо. Водитель байка с травмами доставлен в больницу.

Во Узденском районе фура не пропустила "опель". В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокированным в салоне - понадобилась помощь спасателей. Сейчас мужчина находится в больнице.