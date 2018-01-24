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Пять человек погибли за сутки на пожарах в Гомельской области
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24 Января 2018 12:09

Пять человек погибли за сутки на пожарах в Гомельской области

Главными причинами стали неисправность печного отопления и электрообогревателей. Не смогли спасти двух человек в деревне Глыбоцкое. Когда пожарные прибыли, дом горел открытым пламенем. Мужчину и женщину вынесли из здания без сознания и пытались реанимировать, но безуспешно. Похожий инцидент - и в Речицком районе. Угорели дома отец и взрослый сын. Учитывая, что холода еще отступят не скоро, спасатели просят внимательно относиться к обогревающему оборудованию. 

  

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