Пропавшего 10-летнего школьника ищут в Минске

11 Января 2018 15:06

По информации отряда "Ангел", Даниил Соколовский ушел из школы около 15:00 в среду, 10 января, и до сих пор не вернулся домой. Известно, что мальчик учится в Лошице в школе номер 24, а живет на улице Балтийской. Как отмечено, это не первый случай, когда Даниил уходил из дома. Предположительно ребенок сбежал, так как боялся серьезного разговора дома из-за проблем в школе. Поисково-спасательный отряд "Ангел" просит не распространять недостоверную информацию о ходе поисков. К координаторам стекается разная информация о местонахождении мальчика. Родители Даниила пояснили, что сын до сих пор не найден.