Пропавшего 10-летнего Даниила Соколовского нашли в микрорайоне Чижовка

11 Января 2018 17:05

К этому часу стало известно, что о находке волонтерам сообщили прохожие, которые узнали мальчика - он гулял по улице Голодеда возле аптеки. Милиционерам ребенок пояснил, что сбежал из дома, так как боялся "серьезного разговора" с родителями из-за проблем в школе. Ночь он провел в подъезде дома.