Главная>>ЧП>>Пропавшего 10-летнего Даниила Соколовского нашли в микрорайоне Чижовка
ЧП
RSS
Пропавшего 10-летнего Даниила Соколовского нашли в микрорайоне Чижовка
Скачать Поделиться

11 Января 2018 17:05

Пропавшего 10-летнего Даниила Соколовского нашли в микрорайоне Чижовка

К этому часу стало известно, что о находке волонтерам сообщили прохожие, которые узнали мальчика - он гулял по улице Голодеда возле аптеки. Милиционерам ребенок пояснил, что сбежал из дома, так как боялся "серьезного разговора" с родителями из-за проблем в школе. Ночь он провел в подъезде дома.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =