Продолжительные метели, борьба коммунальщиков со снегом и всплеск ДТП

17 Января 2018 21:00

В Беларуси установилась по-настоящему зимняя погода. Как и предсказывали синоптики, обильные снегопады прошли по всей стране. На протяжении дня сохранялся оранжевый уровень опасности. С самого утра на борьбу со стихией вышли коммунальщики: только в Минске дороги расчищали около 400 единиц техники и более 700 дворников. На трассах, к сожалению, не обошлось без жертв. Из-за сложных погодных условий в авариях погибло 6 человек. ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, поскольку метели будут хозяйничать в Беларуси и завтра. На протяжении дня наши съемочные группы по всей стране следили за последствиями непогоды. Буквально полчаса назад со съемок вернулся наш корреспондент Юрий Шевчук, у него самая последняя информация.

Сейчас ситуация в Минске, как и по всей стране, стабилизировалась. Сильные метели прекратились, улицы и проспекты убираются дорожными службами, а автомобильные пробки не превысили отметки в 6 баллов. Но в первой половине дня картина была совсем иная: снег шел с такой силой, что в пору было задуматься, а не наведался ли к нам в гости очередной "Хавьер" или "Даниэлла"?

Но уже к обеду стало понятно, что сценарии прошлых лет не повторятся. Правда, коммунальщикам, говоря языком правоохранителей, все же пришлось перейти на усиленный режим работы. Более 700 дворников вышли на борьбу со снегом, а 400 водителей отправились расчищать улицы столицы на спецтехнике.

А это, пожалуй, самые печальные последствия прихода снегопадов. Погодные условия стали причиной множества серьезных аварий на дорогах страны. ГАИ сообщает о шестерых погибших за текущий день. Под Речицей в ДТП погибли три человека. Там столкнулись грузовик и легковое авто. На месте трагедии работают эксперты и сотрудники ГАИ. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Утром под Слонимом при лобовом столкновении грузового автомобиля Volvo с легковым Hyundai также погибли 2 человека - пассажиры легковушки. Еще двое, в том числе водитель, доставлены в больницу.

И если в эти минуты дороги расчищены по большей части, то дневной снегопад проверил автомобилистов на прочность. Только на главном проспекте Минска две крупные аварии - возле станции метро "Московская" столкнулись четыре автомобиля. Несмотря на 25-летний стаж одного из водителей, зимнюю резину и допустимую скорость, избежать столкновения не удалось. Дорожная милиция обращает внимание автомобилистов на осложнение дорожной обстановки! И в очередной раз призывает быть максимально бдительными и внимательными за рулем.

Сложная ситуация на дорогах страны сохраняется уже на протяжении суток и в Гродненской области. Накануне в регионе произошло больше 20-ти ДТП. На западе Беларуси снегопад начался еще вчера вечером. Снег шел всю ночь и не перестал и сегодня днем. Снежный покров увеличился до нескольких сантиметров. Круглые сутки на дорогах и трассах работает спецтехника ЖКХ, но их усилий не всегда оказывается достаточно, ведь кое-где осадки не прекращаются до сих пор.

А вот кто действительно оказался рад снегопадам, так это аграрии. Снег наконец-то укрыл поля, поэтому, за озимые теперь можно не переживать. Рады такой погоде и на горнолыжных курортах. Здесь уже с нетерпением ждут выходных, чтобы встретить всех любителей экстремального отдыха.

По прогнозам синоптиков, небольшая метель ожидается еще завтра в первой половине дня. Но уже после обеда снег прекратится. Минусовая температура сохранится в стране как минимум до воскресенья, а с понедельника столбик станет опускаться еще ниже. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в ближайшее время снег не растает, так что на выходных наконец-то можно будет достать лыжи и санки.