Преступная схема хищения минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области

20 Апреля 2018 15:09

Две фуры с 80-тонным грузом на 20 000 рублей были задержаны на пути в Россию. Сомнения вызвала подлинность транспортных накладных. В ходе проверки вскрылась преступная схема. Главным фигурантом оказался заместитель главы фермерского хозяйства "Антоновские яблоки" Калинковичского района. Он и его подельники были в сговоре с поставщиками. На системной основе по поддельным документам удобрения, которые ждали в белорусских сельхозпредприятиях, поставляли в Россию. В ходе обысков обнаружено и изъято более 100 тонн вещества.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома: "Возбуждено уголовное дело по статье 210 УК "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности".

Фигуранты задержаны и арестованы. Руководитель преступной схемы скрылся и сейчас в розыске.