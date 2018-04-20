Предварительное расследование по резонансному делу о гибели солдата в Печах завершено

19 Апреля 2018 21:21

К самоубийству рядового Александра Коржича привели действия трех сержантов. Всего же возбуждено 15 уголовных дел. Но отношение к гибели Коржича имеют только три из них. Расследование этого дела - на жестком контроле Главы государства. Напомню, ранее Следственный комитет рассматривал и другие версии смерти солдата-срочника. С материалами уголовного дела ознакомился Юрий Шевчук.

Тело Александра Коржича было обнаружено 3 октября прошлого года в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. Как выяснится позже, в подвале медицинской роты мертвый солдат находился неделю. Из виду военнослужащий был потерян после того, как вернулся из медсанчасти. Как сегодня пояснил журналистам официальный представитель военного ведомства, случилось это из-за самоустранения "должностных лиц от контроля за военнослужащими". Правовая оценка по этому поводу еще будет дана правоохранительными органами.

Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси: "В рамках компетенции МО они привлечены к ответственности. Сделаны выводы. С неуклонной твердостью будут пресекаться отступления от военного устава".

Следователи рассматривали три версии причины смерти солдата: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Но в итоге правоохранители пришли к выводу, что рядового довели до самоубийства действия трех обвиняемых сержантов.

Всего возбуждено 15 уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Причем отношение к гибели рядового имеют только три уголовных дела, которые возбуждались в отношении трех сержантов.

Эти же сержанты проходят еще по 150-ти эпизодам, их расследование продолжается. Свою вину все трое признали лишь частично. Несмотря на то, что именно действия военнослужащих повлекли самоубийство Коржича, уголовное дело возбуждено по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия". Но это лишь юридические тонкости, так как, по сути, сержанты были начальниками Коржича, а значит, в первую очередь, налицо должностное преступление.

Олег Шандарович, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси: "Выводы о доведении до самоубийства Коржича сделаны на основании показаний потерпевших и свидетелей обстоятельств на месте обнаружения трупа. Это отсутствие следов борьбы, ограниченное пространство вентиляционной камеры, целостность обмундирования и его относительная чистота".

И еще один немаловажный факт, на который сегодня обратили внимание следователи. Отвечая на вопрос, как можно было совершить самоубийство с завязанными ногами и натянутой на голову майкой, Олег Шандарович отметил, что возможность этого была подтверждена в ходе следственного эксперимента, где статисты смогли продемонстрировать то, что это возможно, в том же самом месте, где был обнаружен Коржич.

Сергей Кабакович, начальник отдела Следственного комитета Беларуси: "Было опрошено около 800 человек. И домыслы, якобы снимались полуживые солдаты, сам Коржич кого-то спасал, ошейники смерти... Они не нашли своего подтверждения".

Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. В день на допрос вызывались по 20-30 военнослужащих. Помимо трех сержантов, к уголовной ответственности привлечены еще 12 фигурантов. Но их причастность к смерти военнослужащего не была определена. Три дела скоро будут переданы в суд. Расследование остальных продолжается. Обвиняемым по делу Коржича может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.