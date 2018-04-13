Пожар в здании бывшего станкостроительного завода имени Кирова

13 Апреля 2018 18:01

Видео с места возгорания на улице Красноармейской в Минске нам прислали через социальные сети очевидцы. Пожарные службы ликвидировали огонь через 15 минут после вызова. Как стало известно, загорелось имущество на небольшой площади в 2 квадратных метра.