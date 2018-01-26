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Пожар в поселке Гатово
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26 Января 2018 15:16

Пожар в поселке Гатово

5 легковушек, 3 грузовика, 4 единицы спецтехники и более 25 тонн продовольственных товаров уничтожил огонь в одном из складов. Спасателям поступило сообщение о возгорании складского помещения и арочного здания. Площадь возгорания - почти 800 квадратов. Специалисты успели спасти автобус и легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Причина пожара выясняется.

  

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