Пожар в поселке Гатово

26 Января 2018 15:16

5 легковушек, 3 грузовика, 4 единицы спецтехники и более 25 тонн продовольственных товаров уничтожил огонь в одном из складов. Спасателям поступило сообщение о возгорании складского помещения и арочного здания. Площадь возгорания - почти 800 квадратов. Специалисты успели спасти автобус и легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Причина пожара выясняется.