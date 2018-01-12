Пожар в деревне Стайки Борисовского района унес жизни пятерых мужчин

11 Января 2018 21:11

Возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла ночью, когда в доме находился 31-летний хозяин и четверо его товарищей. Наша съемочная группа выехала на место ЧП, что удалось выяснить моим коллегам, узнаем прямо сейчас.

Рассказывает Карина Пашкова: О возгорании в частном доме в деревне Стайки в службу спасения сообщение поступило около двух часов ночи. Огнеборцы появились на месте спустя несколько минут. Позже спасатели скажут, во время пожара в доме находились пять человек, и спасти людей было невозможно.

На месте весь день работали следователи и эксперты, результаты проверок должны пролить свет на конкретную причину происшествия. Речь может идти как о непотушенной сигарете, так и о неисправном печном отоплении. По словам жителей деревни, троих погибших они знали. Двое мужчин жили в Стайках, а хозяин сгоревшего дома приезжал сюда почти каждый день из Борисова.

Соседи говорят, мол, именно эти девушки и сообщили о пожаре. Якобы, подруги сначала также находились в доме, позже ушли. Когда вернулись, дом уже был охвачен огнем.

По словам местных жителей, вечеринки с алкоголем в этом доме происходили регулярно, И вечер накануне не стал исключением. Здесь вновь собралась шумная компания. Причем в течение нескольких часов посетители менялись с завидной регулярностью, именно поэтому местные жители до последнего не могли понять, кто же не успел выйти.

Незадолго до трагедии погибших видел сосед. Мужчина говорит, что подобный исход того вечера был предсказуем.

Учитывая характер происшествия и образ жизни погибших, многие скажут: такой исход предсказуем. Но мы, впрочем, как и МЧС, еще раз обращаем внимание на безопасность. Сегодня статистика спасателей такова, что только за прошедшие сутки в стране произошло 11 пожаров. Пять человек погибли, еще трое получили травмы. Отметим, одна из основных причин подобных происшествий - неосторожное обращение с огнем.