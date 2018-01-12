Поврежденный понтон в Житковичском районе планируют восстановить в течение дня

14 Января 2018 15:01

Поврежденный из-за непогоды понтон в Житковичском районе планируют восстановить в течение дня. Как заявили в Минобороны, причиной ЧП стало резкое изменение погоды: пошел лед, и крепление моста оказалось сорванным. Население, которое вновь осталось без переправы, оповестили СМС о временном прекращении работы понтона. С утра людей на катерах с одного берега на другой перевозят спасатели. Паромная переправа для легковых авто в Петриковском районе переведена на круглосуточный режим работы. Большегрузы следуют по республиканским дорогам.

Напомним, понтонный мост в Житковичском районе был возведен 10 декабря. Без него, чтобы добраться из Житковичей в Туров, надо было в объезд преодолевать на 250 км больше. Переправа временно заменила треснувший стационарный автомобильный мост через Припять. И сегодня стало известно, что в Житковичском районе до середины марта будет возведен временный объездной мост через Припять. Сейчас на двух берегах реки дорожные службы насыпают земляное полотно. Движение по металлической сборно-разборной конструкции будет открыто для транспорта и для людей. Необходимость этого строительства вызвана тем, что понтонная переправа не выдерживает ледохода.