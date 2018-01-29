ЧП
29 Января 2018 15:15
Подробности жуткой аварии в Воложинском районе
Погибли мать и двое ее детей, еще двое малышей в реанимации. По предварительной информации, женщина при обгоне выехала на встречную полосу, а при попытке вернуться назад не справилась с управлением и столкнулась с фурой.
Заведено уголовное дело, назначены экспертизы. С места происшествия конфискован видеорегистратор. Известно, что водительский стаж женщины составлял три года. На автомобиле были всесезонные шины. Дети, которые в аварии выжили, находились в сдерживающих устройствах.
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