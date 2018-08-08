Подробности первого дня судебных слушаний по делу о гибели Александра Коржича

Слушания по громкому уголовному делу (по факту гибели солдата-срочника Александра Коржича) Минский областной суд продолжит завтра. Судья принял решение начать с допроса обвиняемых. Затем допросят пострадавших и свидетелей. Сегодня только на зачитывание обвинения потребовалось 3 с половиной часа. Были перечислены все эпизоды получения взяток и превышения служебных полномочий обвиняемыми. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах.

Подробности первого дня судебных слушаний - у Юрия Шевчука.

Первое судебное заседание по делу Александра Коржича прошло в выездном режиме в здании суда Московского района города Минска. Дело в том, что именно в этом помещении находится самый большой зал судебных заседаний, который смог вместить всех желающих присутствовать на этом слушании.

Кроме нескольких десятков журналистов, на процессе присутствует более 20 военнослужащих. Все они, как и мать Александра Коржича, признаны по этому делу потерпевшими. Кстати, кроме мамы погибшего солдата на суде находилась и его бабушка, но женщины от общения с прессой воздержались. На скамье подсудимых трое обвиняемых: 23-летний Евгений Барановский, 20-летний Егор Скуратович и Антон Важевич. Заседание началось с вступительного слова гособвинителя. По версии следствия, Барановский неоднократно получал взятки от солдат. Например, за то, что разрешал им пользоваться мобильными телефонами. Цена вопроса была 30-40 рублей. Будучи недовольным, что солдаты разговаривали после отбоя, Барановский заставил их 30 раз отжаться в противогазе. Это указано в обвинении. Когда один из солдат отказывался, сержант бил его. Учитывая, что съемка в зале суда запрещена, слова гособвинителя озвучим таким образом…

Напомним, тело Александра Коржича было обнаружено 3 октября прошлого года в здании на территории воинской части в Борисовском районе. Как выяснилось позже, в подвале медицинской роты мертвый солдат находился неделю. Из виду военнослужащий был потерян после того, как вернулся из медсанчасти. Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. В день на допрос вызывали по 20−30 военнослужащих. Всего было опрошено около 800 человек. И следствие пришло к выводу, что речь идет о "Превышении власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства", "Получении взятки" и "Краже". Это статьи Уголовного кодекса и вменили обвиняемым, всего в деле фигурирует около 150 эпизодов и, как было озвучено, два десятка потерпевших.

Свою вину все трое во время следствия признали, но лишь частично. Несмотря на то, что именно действия военнослужащих повлекли самоубийство Коржича, уголовное дело было возбуждено по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия". Но это лишь юридические тонкости, по сути, сержанты были, так сказать, руководителями Коржича, а значит в первую очередь налицо должностное преступление.

Еще, пожалуй, добавлю, что помимо трех сержантов, которые сегодня находятся на скамье подсудимых, к уголовной ответственности были привлечены еще 12 фигурантов. Но их причастность к смерти военнослужащего не была определена, поэтому эти дела были выделены в отдельное производство. Обвиняемым по делу Коржича может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.