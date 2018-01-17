16 Января 2018 21:27

Агентству теленовостей стали известны подробности ДТП с участием народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской. Певица сейчас находится в больнице со сложным переломом ноги. Накануне вечером ее сбила машина. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Филимонова. Нам удалось связаться с ней и узнать о самочувствии. Владимир Королев продолжит.

Авария произошла около 22-х часов на этом пешеходном переходе. Как мы видим, место не оборудовано светофором, однако здесь есть так называемый лежачий полицейский. В ГАИ заявляют, что в 10 часов вечера в этом месте не так много машин.

Причины аварии сейчас устанавливает дорожная милиция. Инспекторам ГАИ только предстоит ответить на вопрос, почему водитель своевременно не среагировал на пешехода. Улица Филимонова и сейчас, и в момент ДТП была освещена. По словам самой Ядвиги Поплавской, две машины остановились, чтобы пропустить пешехода, а вот третья нет. Сейчас и эта информация проверяется.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Водитель Volvo, управляя автомобилем, совершил наезд на гражданку Поплавскую, в результате чего ее доставили в БСМП для оказания медпомощи. По данному происшествию ГАИ в лице дознания ГАИ проводит проверку, о дальнейших выводах мы сообщим позже".

В ближайший месяц Ядвига Поплавская проведет в гипсе, пока народная артистка под присмотром врачей в больнице скорой помощи. Перелом ноги влечет и кропотливую реабилитацию. Но певица не теряет оптимизма и просит всех улыбаться. А на водителя зла не держит.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси (по телефону): "Он приходил. Достойный, хороший человек. Что случилось? Или задумался, или что, это человеческий фактор".

В ГАИ констатируют, что сама Ядвига Константиновна переходила дорогу по правилам дорожного движения. Между тем статистика говорит, что около 40 % аварий с пешеходами случается именно на пешеходном переходе. В холод многие, укутавшись в теплую одежду, не обращают внимания на дорожную обстановку. А остановить движущееся авто мгновенно невозможно.