Подробности аварии на улице Куйбышева

27 Апреля 2018 18:01

И начнем выпуск с подробностей аварии на улице Куйбышева в Минске. 29-й троллейбус сегодня врезался в столб недалеко от остановки.

Серьезно повреждена передняя часть транспортного средства, в салоне - разбитое стекло. На месте аварии работало несколько машин скорой помощи, пострадавшие были доставлены в больницу. Троллейбусом управлял мужчина 1984 года рождения. По предварительной информации, он серьезных травм не получил.

Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома (по телефону).

И как сообщили нашему телеканалу в Минсктрансе, троллейбус проходил плановый диагностический контроль, а причиной аварии мог стать человеческий фактор.

Константин Гололобов, начальник Управления безопасности движения ГП "Минсктранс" (по телефону).

Пострадавшие в сегодняшней аварии могут рассчитывать на страховые выплаты. Гражданская ответственность перевозчика перед пассажиром застрахована.