Под Житковичами сорвало понтонную переправу

14 Января 2018 12:01

Как заявили в Минобороны, из-за резкого изменения погодных условий пошел лед. Сорванным оказалось крепление моста. По предварительным данным, во время ЧП машин и пешеходов на переправе не было. Сейчас идут восстановительные работы. Переправу планируют восстановить в течение дня. Сейчас людей на катерах с одного берега на другой перевозят спасатели. Население оповестили о временном прекращении работы понтона.

Паромная переправа для легковых авто в Петриковском районе переведена на круглосуточный режим работы. Проезд для большегрузов организован по республиканским дорогам. Напомним, понтонный мост в Житковичском районе был возведен 10 декабря как временная мера. Он заменил треснувший стационарный автомобильный мост через Припять.