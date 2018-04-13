Почти центнер гашиша изъяли белорусские пограничники у жителя Бреста

13 Апреля 2018 18:56

28-летний мужчина пытался проехать из Польши по зеленому коридору. При досмотре в авто обнаружили тайник, в котором было 92 килограмма наркотика. Сумма - 12-ти свертков оценивается в два миллиона долларов.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"В ходе осмотра, проведенного службой углубленного досмотра, в транспортном средстве был обнаружен тайник, их которого извлекли 12 свертков перемотанных липкой лентой. Как установили эксперты, вещество растительного происхождения в брикетах является опасным наркотическим веществом - гашишем. Общая масса незаконного груза составила 92 кг".

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.