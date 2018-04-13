Почти центнер гашиша изъяли белорусские пограничники у жителя Бреста

13 Апреля 2018 15:06

28-летний мужчина пытался проехать из Польши по зеленому коридору. При досмотре в авто обнаружен тайник, в котором было 92 килограмма наркотика. Сумма 12 свертков оценивается в два миллиона долларов. Возбуждено уголовное дело. Белорусу грозит до восьми лет лишения свободы.