По факту аварии под Слонимом возбуждено уголовное дело

17 Января 2018 19:02

По факту аварии, которая произошла утром под Слонимом, возбуждено уголовное дело. Там при лобовом столкновении фуры Volvo с легковым Hyundai погибли два человека - пассажиры легковушки. Еще двое, в том числе водитель, доставлены в больницу.