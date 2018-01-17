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По факту аварии под Слонимом возбуждено уголовное дело
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17 Января 2018 19:02

По факту аварии под Слонимом возбуждено уголовное дело

По факту аварии, которая произошла утром под Слонимом, возбуждено уголовное дело. Там при лобовом столкновении фуры Volvo с легковым Hyundai погибли два человека - пассажиры легковушки. Еще двое, в том числе водитель, доставлены в больницу.

  

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