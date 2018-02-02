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Пилот самолета, вылетевшего в Минск из Внуково, запросил посадку через 15 минут после взлета
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4 Февраля 2018 12:08

Пилот самолета, вылетевшего в Минск из Внуково, запросил посадку через 15 минут после взлета

Срочная информация в эти минуты приходит из Москвы. СМИ сообщают, рейс "Ютейр", вылетевший в Минск из Внуково, экстренно вернулся в аэропорт. Пилот запросил посадку через 15 минут после взлета. Известно, что на борту сработала сигнализация о возгорании. Датчики загорелись в отсеке передней стойки шасси. Сейчас борт осматривают специалисты. Пассажирам предоставят другой самолет.

  

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