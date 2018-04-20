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Перестраивание маршрутного такси из ряда в ряд привело к аварии
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20 Апреля 2018 15:27

Перестраивание маршрутного такси из ряда в ряд привело к аварии

Сегодня утром водитель микроавтобуса на площади Богушевича не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя маршрутки составлен административный протокол. А причины этой аварии еще выясняются. На проспекте Независимости в микрорайоне Уручье несколько часов назад столкнулись сразу три машины.

На месте происшествия работают инспекторы ГАИ. Движение на выезде из города осложнено.

  

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