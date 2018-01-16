Пенсионер в Пуховичском районе попал в ледяной плен

16 Января 2018 15:17

Мужчина по пояс провалился в пойму реки Талька. Выбраться самостоятельно не смог - понадобилась помощь спасателей.

Напомним, на завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и метели. На дорогах будет гололедица. А температура воздуха днем от минус 5 до плюс 1. Следует быть особенно внимательными как водителям, так и пешеходам.