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Пенсионер в Пуховичском районе попал в ледяной плен
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16 Января 2018 15:17

Пенсионер в Пуховичском районе попал в ледяной плен

Мужчина по пояс провалился в пойму реки Талька. Выбраться самостоятельно не смог - понадобилась помощь спасателей.

Напомним, на завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и метели. На дорогах будет гололедица. А температура воздуха днем от минус 5 до плюс 1. Следует быть особенно внимательными как водителям, так и пешеходам.

  

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