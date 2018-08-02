Отремонтировать путепровод и открыть движение по внутреннему кольцу в районе Игуменского тракта власти обещают в октябре. Пока же для поддержки лопнувшей балки установили металлическую конструкцию. Но это временная мера. Там сегодня работники Горавтомоста снимают верхний слой асфальта. На это им потребуется около двух недель. Затем специалисты приступят к замене всех несущих конструкций на внутреннем участке моста. В районе движение транспорта организовано в объезд. По внешнему кольцу проехать можно без проблем.