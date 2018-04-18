От двух лет усиленного режима до восьми общего

18 Апреля 2018 15:12

В суде Ленинского района огласили приговор обвиняемым по делу о взятках в фонде соцзащиты населения и Нацбанке. Все сроки, которые запрашивал прокурор, полностью совпали с приговором суда. Самый суровый вердикт услышала экс-начальник ФСЗН Людмила Бачило: 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Фигурантам вменялись несколько статей: получение взяток и превышение служебных полномочий, а акционеры и топ-менеджеры БелАВМ - в даче взяток.

Вадим Кисель, гособвинитель: "Основная деятельность, за что давались взятки, - именно за госзакупки. Коммерческие структуры, которые имели свой интерес в том, чтобы победить в тендерах, давали взятки должностным лицам. Сумма взяток варьировалась от 4 до 20 тысяч долларов США".