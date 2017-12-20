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Оперативники выясняют причину ночного пожара в Центре современного искусства в Витебске
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20 Декабря 2017 13:05

Оперативники выясняют причину ночного пожара в Центре современного искусства в Витебске

Хранитель фондов позвонил в МЧС и сообщил, что в музей проник мужчина и поджёг его. Через две минуты пожарные расчеты были на месте. Горело подсобное помещение. Повреждено имущество и отделка помещения.
  

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