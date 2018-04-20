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Около 12:00 на столичном проспекте Независимости, 196 произошло ДТП
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20 Апреля 2018 13:15

Около 12:00 на столичном проспекте Независимости, 196 произошло ДТП

Движение в сторону выезда из города затруднено. Все обстоятельства устанавливаются.

  

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