Оглашен приговор для обвиняемых по делу о взятках в Фонде соцзащиты населения и Нацбанке

18 Апреля 2018 13:15

От двух лет усиленного режима до восьми общего. Менее часа назад в суде Ленинского района огласили приговор для обвиняемых по делу о взятках в Фонде соцзащиты населения и Нацбанке. Напомним, фигурантам вменялись несколько статей Уголовного кодекса: чиновникам - получение взяток и превышение служебных полномочий, акционерам и топ-менеджерам БелАВМ - дача взяток госслужащим.