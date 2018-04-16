ЧП
18 Апреля 2018 13:15
Оглашен приговор для обвиняемых по делу о взятках в Фонде соцзащиты населения и Нацбанке
От двух лет усиленного режима до восьми общего. Менее часа назад в суде Ленинского района огласили приговор для обвиняемых по делу о взятках в Фонде соцзащиты населения и Нацбанке. Напомним, фигурантам вменялись несколько статей Уголовного кодекса: чиновникам - получение взяток и превышение служебных полномочий, акционерам и топ-менеджерам БелАВМ - дача взяток госслужащим.
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