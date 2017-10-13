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Оглашен приговор в отношении бывшего исполнительного директора Беларусьбанка
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13 Октября 2017 17:10

Оглашен приговор в отношении бывшего исполнительного директора Беларусьбанка

Анатолий Боговик приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых величин. Топ-менеджер обвинялся в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий. Ближайшие годы банкир проведет в заключении в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

  

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