Оглашен приговор в отношении бывшего исполнительного директора Беларусьбанка

13 Октября 2017 17:10

Анатолий Боговик приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых величин. Топ-менеджер обвинялся в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий. Ближайшие годы банкир проведет в заключении в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.