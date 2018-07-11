Офицер сил спецопераций погиб при выполнении прыжка с парашютом

Все произошло во время плановых занятий в Витебской области. Военное ведомство и командование сил спецопераций выражают соболезнования родным и близким погибшего и окажут всю необходимую поддержку и помощь. Известно, что инциденту предшествовало резкое изменение ветра. Трагедию прокомментировали в Минобороны Беларуси.

Сергей Андреев, заместитель командующего силами спецопераций ВС Беларуси:

"В ходе проведения плановых прыжков с парашютом в виду резкого изменения направления ветра в приземном слое у майора Соловейко Евгения Васильевича произошло гашение купола парашюта. В результате офицер сил специальных операций получил травмы, несовместимые с жизнью".

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия Минобороны.