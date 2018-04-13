Главная>>ЧП>>Один человек травмирован в сегодняшней аварии на улице Ванеева в Минске
ЧП
RSS
Один человек травмирован в сегодняшней аварии на улице Ванеева в Минске
Скачать Поделиться

13 Апреля 2018 18:03

Один человек травмирован в сегодняшней аварии на улице Ванеева в Минске

Водитель Volkswagen не сохранил безопасную дистанцию и врезался в Volvo. От сильного удара одну легковую отбросило на ограду, а вторую - на тротуар. С травмами водитель Volkswagen госпитализирован.
  

Другие новости

ДТП под Минском Напярэдадні пад Мінскам адбылося ДТЗ 11.04.2018 15:17 / ЧП ДТП под Минском

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =